Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Стало известно, какую сумму направили на выплаты пенсий в Украине в ноябре

15 ноября, 18:09

Пенсионный фонд обнародовал данные по состоянию на 15 ноября

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по состоянию на 15 ноября направил на выплату пенсий 23,55 млрд грн, или 66,6% месячной потребности в средствах. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Читайте также – Минимальная пенсия опять вырастет 1 декабря

"Финансирование и выплата пенсий осуществляются согласно утвержденному графику", – подчеркнули в ПФУ.

Реклама

В тренде
Бюджет-2020: украинцев ждет повышение прожиточного минимума

Новости "Сегодня" писали, что в 2020 году в Украине будут незначительно повышены пенсии – после индексации социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Народные депутаты поддержали документ во втором чтении и в целом 14 ноября.

Читайте также – Пенсии в Украине можно отменить: экономист разъяснил сценарий

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

пенсии ПФУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка земли
В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка землиЭкономика
Монетизация субсидий и льгот: семь главных вопросов и ответов
Монетизация субсидий и льгот: семь главных вопросов и ответовЖКХ
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекорд
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекордЭкономика
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всегоЭкономика
Надо брать, пока дают: как бесплатно получить пять участков земли
Надо брать, пока дают: как бесплатно получить пять участков землиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...