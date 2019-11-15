Стало известно, какую сумму направили на выплаты пенсий в Украине в ноябре

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по состоянию на 15 ноября направил на выплату пенсий 23,55 млрд грн, или 66,6% месячной потребности в средствах. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"Финансирование и выплата пенсий осуществляются согласно утвержденному графику", – подчеркнули в ПФУ.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2020 году в Украине будут незначительно повышены пенсии – после индексации социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Народные депутаты поддержали документ во втором чтении и в целом 14 ноября.

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Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

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