Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Стало известно, когда Болгария снова откроется для туристов

28 апреля, 14:30

Ксения Капустинская

Туризм генерирует 12% ВВП страны, поэтому Болгария не собирается долго терять доходы

Пока в Европе разрабатывают туристический "COVID-паспорт", правительство Болгарии заявило, что рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", – цитирует агентство БГНЕС министра туризма Болгарии Николину Ангелкову.

Читайте также: Первая ласточка: когда откроются первые рейсы Wizz Air и куда можно слетать

Реклама

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных граждан страны.

В тренде
Эвакуация возобновляется: украинцев вывезут на самолетах из 26 заграничных городов

"Я надеюсь, что кризис сделает нас сильными и сплоченными, несмотря напряженность, которую каждый из нас чувствует в связи с неопределенностью на данном этапе", – добавила Ангелкова.

Напомним, ранее стало известно, что Испания пытается избежать волны туристов, которая может начаться после ослабления карантина. Министр труда страны объявил, что поэтапный план выхода из карантина предусматривает открытие туристической отрасли не раньше конца года. Поэтому иностранцам советуют не бронировать поездки.

Более того, до 9 мая ограничиваются и путешествия внутри страны. За одну лишь попытку вырваться из центральных регионов в район морских курортов предусмотрен штраф – 1,5 тысячи евро.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм Болгария карантин путешествия поездки туристический сезон летний сезон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятие
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятиеЭкономика
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газа
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газаЭкономика
"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателейЭкономика
Пенсионерам в Украине начали выплачивать
Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"Экономика
Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил Кабмин
Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил КабминЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...