Стало известно, когда Болгария снова откроется для туристов

Туризм генерирует 12% ВВП страны, поэтому Болгария не собирается долго терять доходы

Пока в Европе разрабатывают туристический "COVID-паспорт", правительство Болгарии заявило, что рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", – цитирует агентство БГНЕС министра туризма Болгарии Николину Ангелкову.

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Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных граждан страны.

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"Я надеюсь, что кризис сделает нас сильными и сплоченными, несмотря напряженность, которую каждый из нас чувствует в связи с неопределенностью на данном этапе", – добавила Ангелкова.

Напомним, ранее стало известно, что Испания пытается избежать волны туристов, которая может начаться после ослабления карантина. Министр труда страны объявил, что поэтапный план выхода из карантина предусматривает открытие туристической отрасли не раньше конца года. Поэтому иностранцам советуют не бронировать поездки.

Более того, до 9 мая ограничиваются и путешествия внутри страны. За одну лишь попытку вырваться из центральных регионов в район морских курортов предусмотрен штраф – 1,5 тысячи евро.

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