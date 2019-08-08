Стало известно, когда Израиль ратифицирует "свободную торговлю" с Украиной

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Израиль ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной после выборов в Кнессет, которые запланированы на 17 сентября 2019 года. Об этом написала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. Рада приняла закон в прошлом месяце. После того, как 17 сентября в Израиле пройдут парламентские выборы, ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон", – сообщила она.

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Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись более десяти раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

На сайте Верховной Рады указывается, что проект закона о ратификации соглашения поступил в Верховную Раду 23 апреля, 11 июля он был принят, а 22 июля – направлен президенту. 6 августа закон подписал Зеленский.

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