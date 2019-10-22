Стало известно, когда Кабмин доработает бюджет-2020

Законопроект подадут в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении

/ Фото: пресс-центр НБУ

Правительство в соответствии с Бюджетным кодексом должно подготовить принятый Верховной Раде в первом чтении проект государственного бюджета ко второму чтению не позднее 3 ноября и активно над этим работает. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Еще нет обновленного макропрогноза – он должен быть утвержден на заседании Кабмина", – сказала Маркарова.

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По ее словам, также Минфин ожидает от Верховной Рады официального предоставления Бюджетных выводов, которые были одобрены во время принятия проекта госбюджета в первом чтении.

"Мы в рабочем порядке их уже получили, но еще получим их в официальном порядке", – пояснила министр.

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Напомним, 22 октября Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который рассмотри Кабинет министров. Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при инфляции в 5,5%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджетаи как можно исправить документ ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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