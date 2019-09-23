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Стало известно, когда Саудовская Аравия планирует полностью восстановить добычу нефти

23 сентября, 01:45

14 сентября дроны ударили по нефтяным заводам в Саудовской Аравии

/ Фото: AFP

Компания Saudi Aramco заявила о готовности до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти на пострадавшем от атаки дроном объекте.

Как отмечается, работы ведутся круглосуточно, нужное оборудование доставили из США и ЕС.

Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

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.Напомним, что Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

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Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Кроме этого, мы писали, что Саудовская Аравия уже полностью восстановила поставки энергоносителей. В сентябре страна будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

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нефть добыча Саудовская Аравия

Источник: Reuters

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