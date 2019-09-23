Стало известно, когда Саудовская Аравия планирует полностью восстановить добычу нефти

Компания Saudi Aramco заявила о готовности до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти на пострадавшем от атаки дроном объекте.
Как отмечается, работы ведутся круглосуточно, нужное оборудование доставили из США и ЕС.
Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.
.Напомним, что Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.
Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.
Кроме этого, мы писали, что Саудовская Аравия уже полностью восстановила поставки энергоносителей. В сентябре страна будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.
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