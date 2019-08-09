Эксперимент по доставке пенсий через отделения Ощадбанка может стартовать в октябре 2019 года. Об этом заявил глава Пенсионного фонда (ПФ) Евгений Капинус, комментируя заявление гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского о необходимости увеличить тариф на данную услугу. "На сегодня правительством принято решение, что будет проводиться эксперимент по предоставлению услуг через отделения Ощадбанка. Ощадбанк будет привлекать организацию, которая будет выполнять непосредственно доставку", – сказал он. Капинус добавил, что соответствующее решение Кабинета министров уже принято, проводятся подготовительные мероприятия, готовятся все документы. "Мы надеемся, что где-то с октября он начнет работать", – подчеркнул глава ПФ. Новости "Сегодня" сообщали, что в июле Смелянский заявил о необходимости увеличить тариф на доставку пенсий, без чего "Укрпочта" откажется доставлять пенсии с 1 января 2020 года. Он добавил, что почтовый оператор хотел бы избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучил проблему заблаговременно. В конце 2018 года "Укрпочта" решила отказаться от доставки пенсий на дом, но Кабмин и тогдашний президент Петр Порошенко вмешались в ситуацию и поспособствовали заключению соглашения между Пенсионным фондом и "Укрпочтой". Тогда правительство предусмотрело в проекте госбюджета 500 млн грн на выплату заработной платы почтальонов, которые осуществляют доставку пенсий для украинцев.