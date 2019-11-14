Стало известно, когда суд огласит решение о мерах пресечения для экс-замглавы НБУ

Александр Писарук / Фото: НБУ

Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел аргументы сторон в рамках дела о хищении рефинансирования VAB Банка и огласит решение о мерах пресечения для Александра Писарука, который в период банкротства этого финучреждения занимал пост первого заместителя главы Национального банка Украины, 15 ноября.

Об этом сообщила судья Вера Михайленко.

В ходе заседания суд прокурор Национального антикоррупционного бюро Украины просил об аресте на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн, обвиняя Писарука в сговоре с владельцами VAB Банка при выдаче ему стабилизационного кредита в период проблемности, не приводя доказательств такого сговора и получения личной выгоды, но утверждая, что НБУ не мог выдать кредит под такой залог без сговора.

Защита просила отклонить это ходатайство и применить личное обязательство, апеллируя к недостаточности улик и построению обвинения на оценочных суждениях, а также к отсутствию рисков, поскольку с момента вручения подозрения 11 ноября Писарук не покинул страну, имея такую возможность, при этом правление Национального банка, представители "Райффайзен Банка Аваль", а также ряд известных банкиров и инвесторов высказали готовность взять его на поруки.

Сам Писарук в ходе заключительной речи назвал выдвинутое обвинение необоснованным, а аргументы прокурора – надуманными. "Я абсолютно честно не понимаю, почему я сегодня тут нахожусь. Я не понимал этого до сегодняшнего заседания и, побыв здесь со всеми вами столько времени, еще больше не понимаю", – подчеркнул он.

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Напомним, что 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорилось в сообщении пресс-службы НАБУ.

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Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Почти сразу же в СМИ появилась информацияо том, что один из задержанных – председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

В 2014-2015 годах Писарук был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор. В октябре 2014 года НБУ выделил VAB Банку стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен. При этом, как отмечается в сообщении САП, стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. 21 ноября 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Решение о ликвидации банка было принято в марте 2015 года.

Одной из первых прокомментировала ситуацию экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее мнению, задержание следователями Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти.

Фамилия второго подозреваемого в "деле VAB Банка" была озвучена 13 ноября, когда стало известно, что суд отправил под домашний арест экс-руководителя управления НБУНиколая Каленского. Суд также обязал Каленского прибывать по вызову прокурора, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать документы для выезда за рубеж и носить электронный прибор контроля. Решение суда действует до 12 января 2020 года включительно, однако может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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