Стало известно, когда Украина и МВФ вернутся к обсуждению трехлетней программы

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) теперь договариваются о 18-месячной программе stand-by вместо трехлетней EFF. При этом программа расширенного финансирования EFF все же не отменяется – к ее получению Киев начнет готовиться летом 2021 года. Об этом заявил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Он объяснил, что линии stand-by – это более короткие, более сфокусированные на антикризисных мерах программы, по которым легче получить средства. А подготовка к получению новой программы EFF в Украине начнется после завершения программы stand-by.

"Летом 2021 года <...> Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF, чтобы получить его по окончанию SBA. И тогда за это время Украина получит не только более 10 млрд долл. помощи международных финансовых организаций в 2020 году, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ – если, конечно, Украине эти средства будут нужны", - написал Рашкован на своей странице в Facebook.

Реклама В тренде Штрафные баллы для водителей отменяют: Зеленский подписал закон

Он также уточнил, что Украина и МВФ еще продолжает переговоры, и окончательных решений по программе пока нет.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Украина ожидала в 2020 году два транша от МВФ по 1,75 млрд долларов и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам борьбы с коронавирусом переговоров не вела.

В целом, как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Украина планирует продолжать сотрудничество с МВФ:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама