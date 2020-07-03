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Стало известно, когда Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле

3 июля, 21:42

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сейчас продолжаются переговоры между экспертами обеих стран

Украина и Турция могут завершить работу над Соглашением о зоне свободной торговли между странами и подписать его в этом году.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, – пишет Укринформ.

"Безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже "освящена" нашими лидерами", – сказал Кулеба.

Переговоры сейчас продолжаются между экспертами обеих стран на уровне торговых представителей министерств экономики и торговли.

"И в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля наконец довести этот процесс до результата, который балансирует интересы украинской и турецкой экономики и позволит обеим странам существенно выиграть от зоны свободной торговли", – подчеркнул глава МИД.

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Он также отметил, что Украина полностью разделяет озвученную президентом Эрдоганом цель – достичь товарооборота между Украиной и Турцией на сумму 10 млрд долларов.

Сначала Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года, потом – до конца 2018 года.

А 2020 году президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до подписания соглашения о зоне свободной торговли с Турцией "остался один шаг".

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Турция Украина соглашение ЗСТ с Турцией

Источник: Укринформ

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