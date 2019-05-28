Стало известно, когда Украина может получить транш МВФ

Данилюк раскрыл итоги встречи команды Зеленского с представителями миссии Фонда

Фото: Pixabay

Украина может получить следующий транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в конце лета или осенью. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр финансов Александр Данилюк по итогам встречи команды президента Владимира Зеленского с представителями миссии Фонда.

"После формирования правительства либо после парламентских [выборов]. Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Поэтому тут важно сотрудничество с МВФ... Конец лета или осенью [можно ожидать новый транш фонда]", – сказал он.

По его словам, Украина летом будет активно сотрудничать с МВФ и другими международными кредиторами, "чтобы за летний период, за время выборов подготовиться к новой программе, которая даст новый толчок для развития нашей страны".

Ранее Данилюк сообщил, что Зеленский в ходе встречи с представителями МВФ не обсуждал вопрос получения следующего транша в рамках действующей программы stand-by. По его словам, стороны обсуждали "конкретно вопросы сотрудничества". Он также добавил, что текущая программа объемом 3,9 млрд долларов остается в силе.

На прошлой неделе директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен отметила, что организация считает "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с МВФ в ближайшие три года и призывает Зеленского сохранить его.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Миссия Фонда начала работу в Украине 21 мая:

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