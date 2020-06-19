Соглашение с фондом также открывает для Украины дополнительные источники финансирования

Украина может получиить от Международного валютного фонда (МВФ) второй транш в рамках новой программы финансирования stand-by уже осенью. Так, МВФ оценит успехи Украины и примет решение о втором транше в сентябре. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает "Укринформ".

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"Эта программа (stand-by. – Ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", – заявил Райс.

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Он напомнил, программа МВФ открывает Украине доступ к более широкой международной поддержке, в том числе от Евросоюза в рамках программы макрофинансовой помощи. Так, 10 июня Украина уже получила второй транш в 500 млн евро от Еврокомиссии.

В тренде Стало известно, когда Украина может получить второй транш МВФ

Напомним, в начале июня Украина уже получила первый транш по программе МВФ stand-by. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 18 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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А о том, какие задачи стоят перед Украиной, узнавайте из специального материала "Сегодня" "Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФ".

Также о соглашении с фондом рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24":

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