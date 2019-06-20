Стало известно, когда Украина полностью избавится от "грязной" нефти из России

В "Укртранснафте" объяснили порядок возмещения убытков

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko.

На очистку украинского участка нефтепровода "Дружба" от некачественной нефти из России понадобится от трех до пяти месяцев. Об этом пишет Deutsche Welle.

При этом в "Укртранснафте" заверили, что не перекачивают "грязную" нефть обратно в Россию из-за отсутствия технической возможности. Такая нефть перекачивалась партиями европейским потребителям в соответствии с графиком, утвержденным всеми операторами трубопровода "Дружба", объяснили в компании.

Компания уже освободила одну нить нефтепровода "Дружба" от "грязной" нефти, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода.

Также в "Укртранснафте" объяснили порядок возмещения российской "Транснефтью" убытков в результате попадания загрязненной нефти.

"Речь идет о возмещении дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики в украинскую нефтетранспортную систему", – уточнили в компании.

В частности, это касается увеличения расходов на транспортировку, потому что работа одной веткой нефтепровода (как сейчас) более затратна, чем двумя ветками (как это было до приостановки работы нефтепровода 25 апреля).

Все сроки, размер и условия выплат урегулированы специальным дополнительным соглашением к действующему договору на транспортировку нефти между "Укртранснафтой" и "Транснефтью". Но точный размер возмещения украинская сторона сможет назвать после завершения всех нестандартных работ, связанных с попаданием "грязной" нефти.

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

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