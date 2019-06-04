Стало известно, когда украинцы могут почувствовать преимущества европейской модели энергорынка

В Украине есть возможность внедрить лучшие европейские практики





Бесперебойное электроснабжение, прозрачное ценообразование, конкуренция поставщиков как предпосылка для снижения цены киловатта — это основные преимущества от внедрения реформы рынка электроэнергии. С 1 июля украинцы должны почувствовать все преимущества европейской модели энергорынка. Однако в шаге от внедрения некоторые предлагают отсрочить реформу. Почему и чем это грозит всем украинцам, – узнайте из нашего материала.

Рынок электроэнергии, который сегодня работает в Украине, отжил свое. На этом сходятся не только энергетические эксперты, но и все участники энергорынка. Из-за изношенности линий электропередач украинцы нередко остаются без света. А старая система формирования стоимости киловатт делает всех потребителей заложниками неизменных тарифов. Поэтому и нужно внедрить лучшие европейские практики, которые предоставят возможность видеть рынок, который будет регулироваться спросом и предложением, а не в ручном режиме.

Европейские потребители электроэнергии уже давно меняют поставщиков. Компании привлекают клиентов низкими тарифами и дополнительными услугами.

Однако президент Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко утверждает, что пока в Украине не введут новый энергетический рынок, то ни один инвестор из Европы или США в страну не зайдет.

Напомним, что реформа стартовала 1 января. Вместо облэнерго электроэнергию будут поставлять другие компании. Сейчас их почти полтысячи по всей Украине. Конкурировать между собой по тарифам они смогут с 1 июля. Тогда реформа заработает полноценно, и цена электроэнергии перестанет зависеть от чиновников. Однако, в шаге от внедрения, реформу пытаются заблокировать. Мол, не все уверены, что частники энергорынка будут готовы вовремя. Однако, ключевые компании, которые будут работать в новом рынке, не раз заявляли — к 1 июля подготовятся.

Не видит причин откладывать запуск энергорынка премьер-министр Владимир Гройсман. Говорит, что Кабмин максимально посодействует своевременному внедрению реформы.

Если энергореформа не внедрится, то тарифы на электроэнергию будут расти, а качество услуг электроснабжения только снижаться, уверены эксперты. К тому же Украина, может не получить финансовую помощт от МВФ и ЕС.

Ранее мы писали, что реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

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