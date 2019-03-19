Стало известно, когда Украину ждет пересмотр программы МВФ
В Минфине подвели итоги визита технической миссии Фонда
Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ), работавшая в Украине с 5 по 13 марта, позитивно оценила выполнение условий программы stand-by. Однако оценочная миссия по этой программе ожидается только в мае-июне, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
Как известно, МВФ принимает решения о выделении траншей по результатам работы именно оценочных миссий.
"Если смотреть, где мы сейчас в программе, то подавляющую часть вещей, которые мы должны были выполнить на сегодняшний день, мы выполняем", – сказала она в эфире одной из украинских радиостанций.
Глава Минфина также сообщила, что вскоре ожидается визит технической миссии МВФ по реформированию Государственной фискальной службы, которая будет разделена на налоговую и таможенную. Маркарова подтвердила, что МВФ, как и другие доноры Украины, в частности, ЕС, G7, обеспокоен решением Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.
"Работают юристы, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Все наши партнеры поднимают этот вопрос, так как незаконное обогащение было частью антикоррупционной реформы", – отметила министр финансов.
По ее словам, экспертов МВФ также беспокоит задержка с большой приватизацией, которая до сих пор не стартовала, несмотря на принятый в 2018 году новый прогрессивный закон.
Ранее Маркарова отмечала, что сам Минфин выполнил все маяки программы МВФ и почти завершил имплементацию обязательств по программе.
В то же время, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев посетовал, что Украина не выполнила условия МВФ по фондовому рынку. При этом изменения, по словам Хромаева, необходимы, в первую очередь, самой Украине.
Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.
В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.
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