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Стало известно, когда Украину ждет пересмотр программы МВФ

Сегодня, 11:36

В Минфине подвели итоги визита технической миссии Фонда

Фото: AFP
Стало известно, когда Украину ждет пересмотр программы МВФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d63/7cb/5c5d637cbe784.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d63/7cb/5c5d637cbe784.jpg Экономика В Минфине подвели итоги визита технической миссии Фонда

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ), работавшая в Украине с 5 по 13 марта, позитивно оценила выполнение условий программы stand-by. Однако оценочная миссия по этой программе ожидается только в мае-июне, сообщила министр финансов Оксана Маркарова. 

Как известно, МВФ принимает решения о выделении траншей по результатам работы именно оценочных миссий.

"Если смотреть, где мы сейчас в программе, то подавляющую часть вещей, которые мы должны были выполнить на сегодняшний день, мы выполняем", – сказала она в эфире одной из украинских радиостанций.

Глава Минфина также сообщила, что вскоре ожидается визит технической миссии МВФ по реформированию Государственной фискальной службы, которая будет разделена на налоговую и таможенную. Маркарова подтвердила, что МВФ, как и другие доноры Украины, в частности, ЕС, G7, обеспокоен решением Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

"Работают юристы, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Все наши партнеры поднимают этот вопрос, так как незаконное обогащение было частью антикоррупционной реформы", – отметила министр финансов.

По ее словам, экспертов МВФ также беспокоит задержка с большой приватизацией, которая до сих пор не стартовала, несмотря на принятый в 2018 году новый прогрессивный закон.

Ранее Маркарова отмечала, что сам Минфин выполнил все маяки программы МВФ и почти завершил имплементацию обязательств по программе.

В то же время, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев посетовал, что Украина не выполнила условия МВФ по фондовому рынку. При этом изменения, по словам Хромаева, необходимы, в первую очередь, самой Украине.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.

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Тег программа, Украина, требования, stand-by, условия, МВФ, миссия МВФ, Маркарова

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Источник:

Интерфакс-Украина

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