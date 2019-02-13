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Стало известно, когда в Европе окончательно решится судьба "Северного потока – 2"

Сегодня, 08:46

В Газовую директиву вносят компромиссный вариант правок

Фото: nord-stream.com
Стало известно, когда в Европе окончательно решится судьба "Северного потока – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg Экономика В Газовую директиву вносят компромиссный вариант правок

Поправки к Газовой директиве Евросоюза будут окончательно утверждены в течение ближайших месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

"Вслед за предварительным политическим соглашением "текст директивы будет подготовлен на всех языках ЕС и официально одобрен Европарламентом и Советом ЕС. После утверждения ими "в ближайшие месяцы новый закон будет опубликован в официальном журнале ЕС", – заявили в ЕК. 

После этого страны Евросоюза должны будут в течение девяти месяцев привести национальное законодательство в соответствие с новой Газовой директивой.

Ранее Совет Евросоюза и Европарламент достигли договоренности по поправкам к Газовой директиве ЕС. 8 февраля немецкие и французские СМИ сообщили, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток - 2".

В ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.

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До того, как компромисс был заключен, МИД Франции сообщал, что намерен поддержать изменение газового законодательства ЕС так, чтобы его действие распространялось на "Северный поток – 2" и таким образом выступить против строительства российского газопровода. При этом Канцлер Германии Ангела Меркель сдержанно отреагировала на это заявление. По словам Меркель, для нее важно, чтобы Украина оставалась транзитером российского газа. Канцлер не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

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Тег ЕС, газопровод, Nord Stream 2, Северный поток 2, газовая директива

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Источник:

ТАСС

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