Стало известно, когда в Украине отменят режим экономии газа

Сегодня, 13:53

В Министерстве энергетики приняли решение по топливному кризису

Стало известно, когда в Украине отменят режим экономии газа
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Завтра, 7 марта, в Украине завершится кризисная ситуация с газоснабжением. Такое решение принял кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности, советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 7 марта 2018 года", – написал Белявский на своей странице в Facebook.

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Напомним, после того, как "Газпром" сорвал поставки газа в Украину, Кабинет министров провел заседание кризисного штаба, на котором был введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней:

  • Украина перешла на режим экономии газа - введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней. План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Как заявил министр энергетики Игорь Насалик, это позволит экономить около 15-20 млн кубов газа в сутки. Садикам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта, а промышленности – оптимизировать работу с учетом экономии энергоресурсов.
  • Экстренные поставки газа в Украину начала ПольшаВ течение марта Украина планирует получить 60 млн куб. м голубого топлива. Соглашение пока временное, но может быть продлено.
  • Украинцев, у которых установлены котлы, призвали "прикрутить" на несколько дней в своих домах температуру на один градус днем и на два градуса ночью. 

В то же время, "Нафтогаз" ранее уже заверил Европу, что риски для транзита газа преодолены.
газ, газпром, Белявский, спецрежим

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"Сегодня"

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