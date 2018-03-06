Стало известно, когда в Украине отменят режим экономии газа

Завтра, 7 марта, в Украине завершится кризисная ситуация с газоснабжением. Такое решение принял кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности, советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 7 марта 2018 года", – написал Белявский на своей странице в Facebook.

Напомним, после того, как "Газпром" сорвал поставки газа в Украину, Кабинет министров провел заседание кризисного штаба, на котором был введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней:

Украина перешла на режим экономии газа - введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней. План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Как заявил министр энергетики Игорь Насалик, это позволит экономить около 15-20 млн кубов газа в сутки. Садикам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта, а промышленности – оптимизировать работу с учетом экономии энергоресурсов.

- Садикам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта, а промышленности – оптимизировать работу с учетом экономии энергоресурсов. В течение марта Украина планирует получить 60 млн куб. м голубого топлива. Соглашение пока временное, но может быть продлено. Экстренные поставки газа в Украину начала Польша

Украинцев, у которых установлены котлы, призвали "прикрутить" на несколько дней в своих домах температуру на один градус днем и на два градуса ночью.

В то же время, "Нафтогаз" ранее уже заверил Европу, что риски для транзита газа преодолены.