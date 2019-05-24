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Стало известно, когда Зеленский встретится с миссией МВФ

24 мая, 18:14

В пресс-службе президента назвали предварительную дату встречи

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), сообщили в пресс-службе главы государства.

Встреча предварительно запланирована на вторник, 28 мая.

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Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.


22 мая СМИ сообщили, что миссия Фонда досрочно прекращает работу в Украине, однако в представительстве МВФ отметили, что "ревизоры" продолжают работу. Пресс-служба Зеленского также сообщила, что представители миссии продолжают проводить встречи с чиновниками, а на следующей неделе состоится их встреча с главой государства. Тогда дата встречи не называлась.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что организация считает "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с МВФ в ближайшие три года и призывает Зеленского сохранить его. 

Также в МВФ сообщили о готовности продолжать сотрудничество с новым Кабинетом министров после его формирования и после выборов.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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Тег Зеленский, транш, МВФ, миссия МВФ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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