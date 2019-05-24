Стало известно, когда Зеленский встретится с миссией МВФ
В пресс-службе президента назвали предварительную дату встречи
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), сообщили в пресс-службе главы государства.
Встреча предварительно запланирована на вторник, 28 мая.
Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.
22 мая СМИ сообщили, что миссия Фонда досрочно прекращает работу в Украине, однако в представительстве МВФ отметили, что "ревизоры" продолжают работу. Пресс-служба Зеленского также сообщила, что представители миссии продолжают проводить встречи с чиновниками, а на следующей неделе состоится их встреча с главой государства. Тогда дата встречи не называлась.
Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что организация считает "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с МВФ в ближайшие три года и призывает Зеленского сохранить его.
Также в МВФ сообщили о готовности продолжать сотрудничество с новым Кабинетом министров после его формирования и после выборов.
18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда Зеленский встретится с миссией МВФ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Без МВФ украинцев ждет рост курса доллара: эксперты объяснили ситуацию и дали прогноз
Сотрудничество с Фондом идет, но предметные переговоры о транше откладываются, считают специалисты
В МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной и работу миссии в Киеве
Позицию Фонда раскрыл глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс