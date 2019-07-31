Стало известно, кто станет новым бизнес-омбудсменом Украины

Бывший мэр Варшавы, действующий депутат польского Сейма Марчин Швенчицкий займет пост бизнес-омбудсмена Украины. Об этом сегодня, 31 июля, во время круглого стола сообщил действующий бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.
"Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины Марчина Швенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", – сказал он.
При этом Шемета добавил, что Швенчицкий приступит к работе этой осенью.
Новости "Сегодня" писали, что впервые совет бизнес-омбудсмена – команда юристов, которая помогает предпринимателям разрешать их проблемы, – был создан в Украине в декабре 2014 года. А уже 20 мая 2015-го эта структура начала официально принимать жалобы от бизнеса. Непосредственно саму команду возглавил литовец Альгирдас Шемета. В прошлом он дважды занимал пост министра финансов Литвы, а также работал еврокомиссаром: сначала – по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством, потом – по бюджету и финпланированию.
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