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Стало известно, кто станет новым бизнес-омбудсменом Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C 2019-07-31T13:54:00+03:00 Экономика Кандидатуру будущего бизнес-омбудсмена утвердили 30 июля

Бывший мэр Варшавы, действующий депутат польского Сейма Марчин Швенчицкий займет пост бизнес-омбудсмена Украины. Об этом сегодня, 31 июля, во время круглого стола сообщил действующий бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

"Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины Марчина Швенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", – сказал он.

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При этом Шемета добавил, что Швенчицкий приступит к работе этой осенью.

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Новости "Сегодня" писали, что впервые совет бизнес-омбудсмена – команда юристов, которая помогает предпринимателям разрешать их проблемы, – был создан в Украине в декабре 2014 года. А уже 20 мая 2015-го эта структура начала официально принимать жалобы от бизнеса. Непосредственно саму команду возглавил литовец Альгирдас Шемета. В прошлом он дважды занимал пост министра финансов Литвы, а также работал еврокомиссаром: сначала – по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством, потом – по бюджету и финпланированию.

Ранее в Киеве состоялся форум, на котором обсуждали, как развивать малый и средний бизнес и привлекать в него инвестиции. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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