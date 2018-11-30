Стало известно, куда Украина направит 500 млн евро от ЕС

Сегодня, 15:02

Средства поступят на украинские счета уже в декабре, уверены в Минфине

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в сумме 500 млн евро поступит на украинские счета в середине декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Эти средства будут зачислены в государственный бюджет.

Макрофинансовая помощь предоставляются при условии выполнения Украиной предварительных требований ЕС, и условия первого транша уже выполнены.

"ЕС помогает Украине осуществлять реформы, которые критически важны для нашего дальнейшего развития и устойчивого экономического роста. Министерство финансов благодарно за эту поддержку и сегодняшнее решение Европейской комиссии. Оно свидетельствует, что прогресс Украины очевиден для наших международных партнеров. Наша задача сделать положительный эффект от реформ заметным для каждого гражданина Украины", – заявила министр финансов Оксана Маркарова.

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Минфин уточнил, что макрофинансовая помощь предоставляется в виде займов. Точная стоимость финансирования будет определена при выходе Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2% годовых.

Как сообщалось, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинанса. В рамках программы Украина получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
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Источник:

"Сегодня"

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