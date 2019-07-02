Стало известно место Украины в мировом рейтинге производителей молока

Украина имеет шансы нарастить долю в структуре мирового экспорта молока

Фото: Сегодня

Украина занимает 22 место в рейтинге мировых производителей молока и может увеличить долю в структуре мирового экспорта из-за прогнозируемого дефицита сырья. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ) со ссылкой на данные научно-исследовательской сети IFCN.

"Ожидается, что сегодняшние самые большие регионы-экспортеры смогут к 2040 году увеличить поставки молока только на 36 млн т при необходимости в 45 млн т. То есть прогнозируемый дефицит молока составит 9 млн т, который нужно будет закрыть", – сообщил аналитик АПМ Владимир Андриец.

По его мнению, эти потребности позволят украинским производителям получить возможность нарастить экспорт.

В Ассоциации также отметили, что Украина занимает третье место в мире по экспорту казеина – сложного белка, образующегося из казеиногена при створаживании молока, пятое – по поставкам масла, восьмое – по экспорту сухого снятого (обезжиренного) молока. При этом Украина является вторым крупнейшим поставщиком масла в Евросоюз после Новой Зеландии.

Несмотря на прогнозируемый дефицит на глобальном рынке, мировое производство молока будет расти – к 2040 году оно составит 1,28 млрд т, что на 45% больше по сравнению с 2018 годом, а поголовье увеличится лишь на 14% – до 427 млн голов.

"По данным аналитиков IFCN, мировое потребление молочных продуктов до 2040 года вырастет на 20% и составит около 140 кг на душу населения. Основным двигателем таких изменений является рост численности населения планеты и, соответственно, рост спроса", – добавили в АПМ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт молока и молочных продуктов в Саудовскую Аравию.

При этом в 2018 году в Украине обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Подробнее смотрите в сюжете:

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