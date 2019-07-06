Стало известно, на чем больше всего экономят украинцы

Опубликованы результаты опроса, который проводился в конце мая

Фото: Сегодня

Из-за сложного материального положения основная масса украинцев – примерно 91% опрошенных – перешла на режим экономии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

"На сегодняшний день среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета. Чаще всего к числу таковых относятся такие наиболее затратные статьи расходов, как отдых, отпуск (54%), одежда и обувь (52%), продукты питания (48%), также коммунальные платежи (39%)", – отметили в компании.

При этом пожилые украинцы намного чаще других возрастных групп экономят на продуктах (62%), на коммунальных платежах (48%), на лечении и медикаментах (57%), а также на средствах связи (21%).

Опрос проводился с 21 по 30 мая 2019 года среди 2001 респондента по всей Украине за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%. Результаты были обнародованы 5 июля.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в расходах украинцев. Подробнее читайте в статье "На что тратит доходы украинская семья: в селах тратят меньше на мясо и спиртное".

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