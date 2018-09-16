Стало известно, на сколько может подорожать газ для населения

Сегодня, 23:01

На двадцать три с половиной процента может подорожать газ для населения


Вот уже десять дней в Украине работает миссия МВФ и на этой неделе появился утечка информации из круга переговорщиков.

На двадцать три с половиной процента может подорожать газ для населения, пишет газета "Сегодня". Этот показатель якобы согласовали с представителями миссии. Если это правда, стоимость газа повысится более чем полторы гривны за кубометр и составит восемь гривен и почти шестьдесят копеек.

Но в следующем году тариф может увеличиться еще на 15 процентов. Как нас убеждают, все это необходимо для получения очередного транша МВФ, который поддержит экономику.

"Сильная украинская гривна равна сильной Украинской экономике. А сильная украинская экономика – это реформы, это – инвестиции. А когда поступают в Украину инвестиции, Национальный Банк их выкупает и пополняет золото-валютные резервы", - говорит Василий Фурман, член Совета Национального Банка Украины , доктор экономических наук.

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"Для инвесторов это абсолютно позитивный сигнал. Потому что они понимают, что деньги, во-первых, будут, во-вторых, дешевле будут. Соответственно, способность рассчитываться с долгами страны будет выше", - констатирует Глеб Вышлинский, Исполнительный директор Центра экономической стратегии .

Напомним, в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи. 
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Источник:

"Сегодня"

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