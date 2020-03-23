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Стало известно, на сколько повысят пенсии украинцев в мае

23 марта, 11:35

Ксения Капустинская

Кроме индексации, некоторые пенсионеры получат надбавку

Назначенная на 1 мая индексация пенсийв Украине предусматривает повышение выплат на 11% для 7 миллионов человек. Также правительство введет надбавки для самых пожилых пенсионеров. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"С 1 мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 миллиона пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен", – анонсировала Лазебная.

Она подчеркнула, что пенсионерам не придется обращаться к чиновникам с заявлениями, так как и индексация, и назначение прибавок будут проводиться в автоматическом режиме.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, что нужно сделать для доплат пенсионерам во время карантина. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч гривен в месяц, получат также дополнительную тысячу. В Пенсионном фонде подсчитали, что на такие выплаты государству придется найти 10 млрд гривен.

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пенсии пенсионеры выплаты надбавка индексация повышение пенсий Марина Лазебная

Источник: Сегодня

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