Стало известно, на сколько упала цена импортного газа для Украины

/ Фото: Укртрансгаз

Средняя стоимость импортного природного газа в Украине в июле 2019 года составила 188,51 долл. за 1000 куб. м – с начала года она снизилась на 129,44 долл., так как в январе была на уровне 317,95 долл.

Это следует из данных, обнародованных пресс-службой Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Рассчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 июля, которая составляет 4811,7779 грн, или 188,5148 долл. за 1000 куб. м", – сказано в сообщении.

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По данным Минэкономразвития, в феврале цена импортного газа составляла 290,91 долл., в марте – 263,13 долл., в апреле – 233,53 долл., в мае – 215,19 долл., а в июне – 196,45 долл.

Новости "Сегодня" писали, что в январе-июле 2019 года Украина увеличила импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,5% – до 7,59 млрд куб. м.

В июле директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что 22 июля импорт газа достиг 66,3 млн куб. м в сутки, что соответствует 100% технических мощностей украинской газотранспортной системы.

Украина не импортирует газ из России для собственных нужд, он поступает исключительно из Европы. При этом российский газ идет по украинской территории транзитом в страны ЕС. "Транзитный" контракт истекает в конце 2019 года, и нового пока нет.

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