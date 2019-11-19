Стало известно, на сколько в Украине сократилось производство молока

Производство молока уменьшилось как на предприятиях, так и у населения

/ Фото: Сегодня

Объем производства молока в Украине, качество которого улучшилось в 2018 году, в январе-октябре 2019 года уменьшился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство молока за десять месяцев сократилось до 8,4 млн тонн, тогда как годом ранее составляло 8,7 млн тонн.

На предприятиях этот показатель уменьшился до 2,3 млн тонн (-1,1% в годовом измерении), а в хозяйствах населения – до 6,1 млн тонн (-4,5%).

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

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Ранее эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" сокращение в Украине поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

Сообщалось также, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, и это негативно влияет на рентабельность производства молока.

Мы писали, что украинское молоко может исчезнуть в магазинах, а место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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