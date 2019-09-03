Стало известно, на сколько в Украине выросли выплаты по беременности и родам

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Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-июле 2019 года профинансировал пособия по беременности и родам для более чем 93 тысяч работающих женщин. Об этом во вторник, 3 сентября информирует пресс-служба фонда, ранее отчитавшаяся о лекарствах для пострадавших на производстве.

"На эти цели фонд направил 2,63 млрд гривен, что на 14,1% больше, чем за тот же период прошлого года", – говорится в сообщении ФССУ.

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В целом, по данным фонда, за семь месяцев были профинансированы 108,1 тыс. листков нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

В ФССУ добавили, что эти документы выдаются с 30-й недели беременности на 126 календарных дней, однако в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности на 14 календарных дней.

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Новости "Сегодня" писали, что среднедневной размер пособия по беременности и родам в Украине за первые шесть месяцев 2019 года повысился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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