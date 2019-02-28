Стало известно, на сколько вырос долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" за год
В украинской компании заявили, что в течение года "Газпром" прибегал к шантажу
Долг российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате 2,56 млрд долларов увеличился за год почти на 200 млн долларов.
Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает пресс-служба украинской компании.
"Нафтогаз" не поддается и не поддастся на этот шантаж. Мы заставим "Газпром" исполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам 2,56 млрд долларов плюс проценты, которых за год набежало почти 200 млн долларов", – сказал он.
В сообщении говорится, что в течение года, прошедшего после решения Стокгольмского арбитража, "Газпром" пытался препятствовать выполнению судебного решения, даже ценой значительных финансовых и репутационных потерь.
"Представители "Газпрома" прибегали к шантажу "Нафтогаза", требуя, чтобы компания добровольно отказалась от победы в арбитраже", – подчеркнула пресс-служба компании.
Напомним, год назад Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ.
Остаток долга "Газпрома" по решению арбитров составляет 2,56 млрд долларов плюс проценты за время неисполнения судебного решения.
Отказавшись выполнять решение арбитров, российская компания инициировала обжалование в апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.
28 февраля 2019 года "Нафтогаз" сообщал, что взимает активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США, а недавно – и в Люксембурге.
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