Стало известно, на сколько выросли доходы Пенсионного фонда

/ Фото: пресс-центр НБУ

Доходы Пенсионного фонда Украины, который объявил о начале финансирования пенсий за октябрь и субсидий за сентябрь, за третий квартал 2019 года увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн, сообщается на странице фонда в Facebook.

В июле-сентябре 2019 года доходы ПФУ составляли средства государственного бюджета в размере 42,3 млрд грн и собственные поступления в сумме 59,6 млрд грн.

При этом в третьем квартале 2018-го эти показатели были на уровне 35,7 млрд грн и 49,8 млрд грн соответственно.

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Новости "Сегодня" писали, что 26 сентября ПФУ отчитался о завершении финансирования пенсионных выплат за сентябрь и жилищных субсидий за август в соответствии с утвержденными графиками. По данным фонда, на выплату пенсий было направлено 35,1 млрд грн, а на выплату жилищных субсидий – 147,6 млн грн.

По данным фонда, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Видео: Пенсионный фонд Украины / YouTube

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