Стало известно, на сколько выросло промпроизводство в Украине за полгода

Госстат обнародовал данные по итогам января-июня, а также отдельно за июнь

Фото: AFP

Промышленное производство в Украине в январе-июне 2019 года увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как рост по итогам первых пяти месяцев составлял 0,9%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 23 июля.

В ведомстве добавили, что производство в добывающей промышленности и разработке карьеров выросло на 3%, а в перерабатывающей, наоборот, сократилось на 0,1%.

При этом промпроизводство в июне этого года сократилось на 2,3% по сравнению с июнем 2018-го, а с учетом эффекта календарных дней – на 1,3%. По отношению к маю в прошлом месяце промышленное производство уменьшилось на 3,7%, а с учетом сезонного фактора – на 1,3%.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

В то же время Национальный банк Украины в апреле провел опрос руководителей предприятий, по результатам которого сообщил, что индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев улучшился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 119,7%. Речь идет об ожиданиях по темпам экономического роста и созданию новых рабочих мест.

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