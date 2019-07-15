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Стало известно, на сколько взлетели цены на овощи в Украине

15 июля, 14:12

Итоги первого полугодия 2019 года подвел Алексей Дорошенко

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Вслед за ростом цен на хлеб в Украине овощная корзина в январе-июне 2019 года подорожала на 52% – с 56,6 грн до 86 грн. Об этом 15 июля написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сославшись на данные Государственной службы статистики.

Он напомнил, что в корзину входит по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука, и указал, как повысились цены на каждый из продуктов:

  • картофель (за килограмм): декабрь 2018 года – 8 грн в среднем по стране, июнь 2019 года – 17,3 грн (цена выросла в 2,2 раза);
  • свекла: 10,9 грн и 19,7 грн соответственно (+80%);
  • морковь: 12 грн и 20,6 грн соответственно (+72%);
  • лук: 16,8 грн и 18,7 грн соответственно (+11%);
  • капуста: 8,9 грн и 9,7 грн соответственно (+9%).

"Капуста этого года сногсшибательно прыгала, и ее стоимость в отдельных месяцах достигала в магазинах 35 грн за килограмм. Но по итогам полугодия видим скромные 9% роста… В июне капуста подешевела на 48%, лук – на 34%, свекла – на 9%, а морковь – на 8%. В то же время поднялась стоимость картофеля – на 23%", – добавил Дорошенко.

Сославшись на данные собственного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей, эксперт также сообщил, что цены на овощи борщевого набора с 1 января по 1 июля 2019 года выросли на 55%: морковь подорожала на 85%, свекла – на 83%, картофель – на 78%, лук – на 15%, а капуста – на 11%.

Ранее новости "Сегодня" писали, что, по данным Экспертной платформы Национального банка, Украина выбыла из ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией.

Подробнее о ценах на продукты читайте в нашей статье "Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета".

Также мы сообщали, что украинское молоко может исчезнуть с прилавков. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег цены, овощи, цены на продукты, Дорошенко

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