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Стало известно о переговорах Украины по новому траншу ЕС

Сегодня, 17:59

По словам Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения помощи в размере 500 млн евро

Валдис Домбровскис (слева) и Владимир Гройсман. Фото: Владимир Гройсман / Twitter
Валдис Домбровскис (слева) и Владимир Гройсман. Фото: Владимир Гройсман / Twitter.
Стало известно о переговорах Украины по новому траншу ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/800/9ff/5c78009ff2e1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/800/9ff/5c78009ff2e1b.jpg Экономика По словам Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения помощи в размере 500 млн евро

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обсудили условия второго транша по четвертой программе сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС) в размере 500 млн евро. Об этом сегодня, 28 февраля, написал глава правительства в Twitter.

"Мы решаем все вопросы в оперативном режиме. Последний раз виделись в декабре. Тогда же получили первые 500 млн евро по IV программе сотрудничества с ЕС. Сейчас обсуждаем условия второго транша в 500 млн евро", – сообщил он.

Гройсман добавил, что отдельная тема переговоров – Приазовье.

По его словам, Домбровскис 1 марта посетит Бердянск Запорожской области.

"Ознакомится с ситуацией и определит, какие именно программы поддержки и помощи может предложить ЕС. Для нас важны промышленное и инфраструктурное развитие региона – порты, железная дорога, автосообщение", – заключил премьер.

Напомним, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украи получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

ЕС перечислил Украине первый транш макрофинанонсовой помощи в размере 500 млн евро 11 декабря 2018 года:

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Тег ЕС, Еврокомиссия, помощь, Евросоюз, Гройсман, Домбровскис

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