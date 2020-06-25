Стало известно, почему провели проверку ГП "Антонов" и что обнаружили

Госпредприятие ввезло продукцию для военных нужд без надлежащего оформления

Стали известны подробности расследования Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении госпредприятия "Антонов", которое могло бы выпускать самолеты для государственной авиакомпании.

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СБУ открыла уголовное производство против руководства ГП "Антонов" по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на постановление Днепровского районного суда г. Киева.

В декабре 2019 года суд удовлетворил ходатайство о временном доступе к вещам и документам ГП "Антонов".

В материалах дела говорится, что между Министерством обороны и ГК "Укроборонпром" было принято совместное решение о проведении госпредприятием "Антонов" опытно-конструкторской работы по модернизации в части импортозамещения составных частей, оборудования и агрегатов производства РФ военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 № 01-02 (создание самолета АН-77 с комплектующими отечественного и западного производства).

Для реализации этого решения ГП "Антонов" заключило контракт с немецкой компанией "Rohde & Schwarz" по поставкам специальной радиостанции M3AR.

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Радиостанцию импортировали в феврале 2019 года, но согласно письму Госслужбы экспортного контроля Украины, ГП "Антонов" не получало разрешительных документов на право осуществления импорта товаров военного назначения.

"Во избежание долгой бюрократической процедуры экспортного контроля ответственные лица ГП "Антонов" подготовили пакет документов, в которых было указано, что радиостанция M3AR предназначена для гражданских самолетов, а потому не подлежит экспортному контролю. Между тем в проводимой государственной экспертизе указано, что такая радиостанция используется в военной сфере", – говорится в сообщении.

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Таким образом, досудебное расследование, проведенное СБУ, установило, что должностные лица ГП "Антонов" нарушили порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, чем совершили уголовное преступление, предусмотренное ст. 333 Уголовного кодекса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский заявил о желании создать государственную авиакомпанию с самолетами, которые будут производиться госпредприятием "Антонов".

После этого комиссия ГК "Укроборонпром" провела проверку госпредприятия "Антонов". После проверки "Укроборонпром" прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца.

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Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля после обращения Службы безопасности Украины. В СБУ 16 апреля составили письмо на имя главы правительства, в котором рассказали об имеющейся информации о "нанесение вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".

Тем временем в конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих:

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