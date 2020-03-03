Стало известно, сколько алиментов взыскали в 2019 году

Государственная исполнительная служба (ГИС) в 2019 году взыскала с должников 6,7 млрд гривен алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

"6,7 млрд гривен – сумма, которую взыскали органы ГИС в пользу детей в 2019 году. Это на 2,1 млрд гривен больше, чем за 2018 год", – сказано в сообщении.

Еще полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении, а на каждого исполнителя в среднем приходится более тысячи исполнительных производств.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что неплательщиков алиментов и должников по коммуналке ждет новая опасность. Если на них подадут в суд, то следствие имеет право на доступ к банковской тайне, в том числе и к движению средств по карточному счету должника. И тогда возможно не только взыскание долгов за коммуналку или по алиментам, но и налогов (и штрафов).

Также мы писали о том, что максимальный размер алиментов увеличат до 19 тысяч.

Напомним, что в Украине два года назад запустили программу "Чужих детей не бывает", благодаря которой решается вопрос выплаты алиментов. За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен для 461,5 тыс. детей.

Юристы рассказали новостям "Сегодня", что самым действенным средством воздействия оказалась возможность временного ограничения должника в праве выезда за границу. Не выпускать неплательщиков за границу помогает Единый реестр должников, который содержит информацию о более чем 165 тыс. должников по алиментам.

Немало случаев, когда не выпускают даже тех, кто хотел выехать на заработки. В итоге гражданам приходится платить.

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