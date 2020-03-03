Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Стало известно, сколько алиментов взыскали в 2019 году

3 марта, 06:15

Виктория Подолянец

Государство проводит эффективную политику взыскания алиментов с должников

Государственная исполнительная служба (ГИС) в 2019 году взыскала с должников 6,7 млрд гривен алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

"6,7 млрд гривен – сумма, которую взыскали органы ГИС в пользу детей в 2019 году. Это на 2,1 млрд гривен больше, чем за 2018 год", – сказано в сообщении.

Еще полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении, а на каждого исполнителя в среднем приходится более тысячи исполнительных производств.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что неплательщиков алиментов и должников по коммуналке ждет новая опасность. Если на них подадут в суд, то следствие имеет право на доступ к банковской тайне, в том числе и к движению средств по карточному счету должника. И тогда возможно не только взыскание долгов за коммуналку или по алиментам, но и налогов (и штрафов).

Также мы писали о том, что максимальный размер алиментов увеличат до 19 тысяч.

В тренде
50 тысяч каждому ребенку: эксперт рассказал, есть ли смысл в идее депутатов

Напомним, что в Украине два года назад запустили программу "Чужих детей не бывает", благодаря которой решается вопрос выплаты алиментов. За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен для 461,5 тыс. детей.

Юристы рассказали новостям "Сегодня", что самым действенным средством воздействия оказалась возможность временного ограничения должника в праве выезда за границу. Не выпускать неплательщиков за границу помогает Единый реестр должников, который содержит информацию о более чем 165 тыс. должников по алиментам.

Немало случаев, когда не выпускают даже тех, кто хотел выехать на заработки. В итоге гражданам приходится платить.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети должники выплаты алименты министерство юстиции

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золотаЭкономика
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективу
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективуЭкономика
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...