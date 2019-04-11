Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, сколько денег Эстония дала Украине за четыре года

Сегодня, 14:57

Часть средств пошла на восстановление жилья на Донбассе

Фото: Pixabay

Эстония за последние четыре года предоставила Украине помощь в размере 5 млн евро на разные программы.

Об этом заявил председатель эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"[То], что мы сделали вместе с Украиной не только на уровне политики, но и на уровне военного сотрудничества, это действительно поражает. Только за последние четыре года мы потратили более 5 млн евро на разные программы", – рассказал он.

По его словам, средства, в частности, пошли на восстановление разрушенных в результате боевых действий домов в населенных пунктах Донбасса.

Михкельсон добавил, что эстонские военные получили хороший опыт во время совместных тренингов.

"У вас есть практический очень успешный опыт, который вы получили от этой войны. В частности, это касается Сил оперативного реагирования", – заключил он.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что Россия использовала пять лет оккупации Крыма для массового усиления своего военного присутствия на полуострове.

Кроме того, по данным Службы внешней разведки Эстонии, Вооруженные силы РФ сформировали новые маневровые полки, в том числе танковые, большинство из которых расположено недалеко от Украины и Беларуси, а также у границ Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Эстония, Донбасс, помощь

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько денег Эстония дала Украине за четыре года". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эстония закрыла свои воды для парусника из аннексированного Крыма

Сегодня, 12:21

В Таллине такой шаг объяснили непринятием незаконной оккупации украинского полуострова Россией

В Эстонии стартовали крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

8 апреля, 10:40

Согласно сценарию учений, вымышленное островное государство сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности

В Эстонии показали "методичку" антиукраинской пропаганды Кремля

5 апреля, 12:11

Посольство Украины представило в Таллинне сборник фейков Кремля об Украине

Выборы президента в Украине: Латвия и Эстония сделали заявления

2 апреля, 18:25

Выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, второй тур должен пройти так же

Политолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Рубан о словах главы РПЦ о визите в Киев "после смены власти"

"Моя прекрасная няня" Заворотнюк показала новорожденную дочь

Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Исчезновение Дианы: найдены человеческий скелет и вещи
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Гиркин рассказал, кто на самом деле воюет на стороне "ЛДНР"

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить