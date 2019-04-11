Стало известно, сколько денег Эстония дала Украине за четыре года

Часть средств пошла на восстановление жилья на Донбассе

Фото: Pixabay

Эстония за последние четыре года предоставила Украине помощь в размере 5 млн евро на разные программы.

Об этом заявил председатель эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"[То], что мы сделали вместе с Украиной не только на уровне политики, но и на уровне военного сотрудничества, это действительно поражает. Только за последние четыре года мы потратили более 5 млн евро на разные программы", – рассказал он.

По его словам, средства, в частности, пошли на восстановление разрушенных в результате боевых действий домов в населенных пунктах Донбасса.

Михкельсон добавил, что эстонские военные получили хороший опыт во время совместных тренингов.

"У вас есть практический очень успешный опыт, который вы получили от этой войны. В частности, это касается Сил оперативного реагирования", – заключил он.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что Россия использовала пять лет оккупации Крыма для массового усиления своего военного присутствия на полуострове.

Кроме того, по данным Службы внешней разведки Эстонии, Вооруженные силы РФ сформировали новые маневровые полки, в том числе танковые, большинство из которых расположено недалеко от Украины и Беларуси, а также у границ Евросоюза.

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