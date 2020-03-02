Стало известно, сколько денег не хватает в бюджете: детали

/ Фото: пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года получил 122,633 млрд гривен доходов, что на 17,229 млрд гривен, или на 12,3%, ниже планового показателя. Об этом сообщили на сайте Государственной казначейской службы Украины, полученные доходы на 2,138 млрд гривен, или на 1,7%, ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Согласно приведенным данным, в феврале госбюджет получил 71,664 млрд гривен доходов, что на 4,7% ниже плавного показателя, но на 2,1% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

По информации Министерства финансов, госбюджет в феврале этого года, как и в январе, недополучил плановые доходы из-за различия фактических и прогнозных макроэкономических показателей, хотя отставание от плана сократилось.

Реклама

Госбюджет в январе получил 50,726 млрд гривен доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже планового показателя.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы – 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита – 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга – 2,363 трлн грн.

В тренде Доллар и евро существенно подросли: официальный курс

Сайт "Сегодня" писал о том, что госбюджет Украины недополучил 2,3 млрд гривен только за январь 2020 года. При этом Министерство финансов не будет покрывать нехватку доходов кредитными средствами, заверил уполномоченный по государственному долгу Юрий Буца.

Счетная палата назвала причины провала доходной части бюджета в январе.

Бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама