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Стало известно, сколько денег осталось на едином счете Госказначейства

Сегодня, 17:01

За месяц остаток средств на едином счете вырос более чем на 80%

Фото: пресс-центр НБУ
Стало известно, сколько денег осталось на едином счете Госказначейства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg Экономика За месяц остаток средств на едином счете вырос более чем на 80%

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года увеличился за месяц на 81,3% и составил 14,86 млрд грн.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Госказначейства.

По состоянию на 1 января остаток средств был на уровне 9,86 млрд грн, на 1 февраля – 11,93 млрд грн, а на 1 марта – 8,20 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2018 года показатель резко упал – ниже 2 млрд грн.

Оксана Маркарова, которая на тот момент была исполняющей обязанности министра финансов, заявила, что невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн стало главной причиной низкого уровня гривневого единого казначейского счета.

Она добавила, что общая ликвидность была достаточной, ситуация находилась под контролем, а все платежи шли вовремя.

Единый казначейский счет консолидирует средства государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального страхования, средств других клиентов, обслуживание которых осуществляется органами Госказначейства.

Остатки на едином казначейском счету — это то финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца. 

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Тег госказначейство, поступления, казначейство

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