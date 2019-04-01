Стало известно, сколько денег осталось на едином счете Госказначейства
За месяц остаток средств на едином счете вырос более чем на 80%
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года увеличился за месяц на 81,3% и составил 14,86 млрд грн.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Госказначейства.
По состоянию на 1 января остаток средств был на уровне 9,86 млрд грн, на 1 февраля – 11,93 млрд грн, а на 1 марта – 8,20 млрд грн.
Напомним, по состоянию на 1 августа 2018 года показатель резко упал – ниже 2 млрд грн.
Оксана Маркарова, которая на тот момент была исполняющей обязанности министра финансов, заявила, что невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн стало главной причиной низкого уровня гривневого единого казначейского счета.
Она добавила, что общая ликвидность была достаточной, ситуация находилась под контролем, а все платежи шли вовремя.
Единый казначейский счет консолидирует средства государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального страхования, средств других клиентов, обслуживание которых осуществляется органами Госказначейства.
Остатки на едином казначейском счету — это то финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.
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