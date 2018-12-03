Стало известно, сколько денег "съело" строительство "Северного потока – 2"

Сегодня, 12:17

Больше половины вложили иностранные партнеры российского "Газпрома"

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com

Проект газопровода  "Северный поток – 2" профинансирован уже на шесть миллиардов евро. Такие данные содержатся в отчетности "Газпрома".

При этом отмечается, что иностранные партнеры "Газпрома" обеспечили финансирование на 3,274 млрд евро. В ноябре-2018 проектная компания Nord Stream 2 AG получила от иностранных партнеров еще 340 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании.

Данные о финансировании проекта "Газпромом" в отчетности не раскрываются, так как Nord Stream 2 AG является 100-процентной дочерней компанией "Газпрома" и внутригрупповые сделки в отчетности не видны.

Общий бюджет строительства газопровода – 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов.

Напомним, на днях стало известно, что США намерены обсудить с Евросоюзом закрытие "Северного потока – 2". Таким образом Запад хочет ответить на российскую агрессию. В итоге в Госдепе посоветовали европейскому руководству ответить на несколько вопросов. 

Позже Европарламент принял проект доклада, в котором евродепутаты призывают остановить строительство российского газопровода, который ставит под угрозу Европу.

Ранее украинский Минфин подсчитал возможные потери Украины от "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
строительство, Газпром, финансирование, Северный поток, Nord Stream, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, сколько денег "съело" строительство "Северного потока – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Ангела Меркель на открытии Германско-украинского экономического форума. Фото: AFP

Меркель напомнила Украине о немецкой позиции по "Северному потоку - 2"

29 Ноября, 15:27

Канцлер Германии уверена, что Берлин сможет контролировать объемы газа, поставляемого через газопровод

Евросоюз

Яцек Чапутович. Фото: AFP

Эскалация на Азове может задержать "Северный поток - 2" – глава МИД Польши

1 Декабря, 17:01

Чапутович призвал оказать давление на страны, поддерживающие строительство газопровода, после агрессии РФ в районе Керченского пролива
Загрузка...

Украина

Фото: AFP

"Тотальная газовая удавка" для Европы: Климкин о "Северном потоке - 2"

1 Декабря, 19:23

Глава МИД также подчеркнул необходимость прилагать усилия для получения Украиной энергонезависимости

Экономика

Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле нервно отреагировали на заявление Польши по "Северному потоку - 2"

19 Ноября, 09:23

Песков уверяет, что строительство газопровода в обход Украины - экономический, а не политический проект
Загрузка...