Стало известно, сколько денег "съело" строительство "Северного потока – 2"

Проект газопровода "Северный поток – 2" профинансирован уже на шесть миллиардов евро. Такие данные содержатся в отчетности "Газпрома".

При этом отмечается, что иностранные партнеры "Газпрома" обеспечили финансирование на 3,274 млрд евро. В ноябре-2018 проектная компания Nord Stream 2 AG получила от иностранных партнеров еще 340 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании.

Данные о финансировании проекта "Газпромом" в отчетности не раскрываются, так как Nord Stream 2 AG является 100-процентной дочерней компанией "Газпрома" и внутригрупповые сделки в отчетности не видны.

Общий бюджет строительства газопровода – 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов.

Напомним, на днях стало известно, что США намерены обсудить с Евросоюзом закрытие "Северного потока – 2". Таким образом Запад хочет ответить на российскую агрессию. В итоге в Госдепе посоветовали европейскому руководству ответить на несколько вопросов.

Позже Европарламент принял проект доклада, в котором евродепутаты призывают остановить строительство российского газопровода, который ставит под угрозу Европу.

Ранее украинский Минфин подсчитал возможные потери Украины от "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.