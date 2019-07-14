Стало известно, сколько долгов по алиментам взыскали в Украине

Данные озвучил глава Министерства юстиции Павел Петренко

Фото: Григорий Салай, Сегодня

С начала действия в Украине инициативы "Чужих детей не бывает" с неплательщиков алиментов взыскали более 7,8 млрд грн в пользу более миллиона детей, только с начала года – 3,2 млрд грн. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, информирует пресс-служба Минюста.

По его словам, одним из самых действенных средств влияния на должников является запрет покидать пределы страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.

"Многие неплательщики, узнав о наложении на них запретов, мгновенно выплачивали средства, которые до этого не могли найти годами. Сейчас такие ограничения применены к 126 тыс. человек", – говорится в сообщении пресс-службы.

Петренко отметил, что почти 60 тыс. неплательщиков получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга, а исполнители Минюста составили постановления о привлечении к общественно полезным работам 44 тыс. алиментщиков. Более 15 должников объявлены в розыск.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 456 GT 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн.

В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько долгов по алиментам взыскали в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"