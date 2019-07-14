Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, сколько долгов по алиментам взыскали в Украине

14 июля, 06:20

Данные озвучил глава Министерства юстиции Павел Петренко

Фото: Григорий Салай, Сегодня

С начала действия в Украине инициативы "Чужих детей не бывает" с неплательщиков алиментов взыскали более 7,8 млрд грн в пользу более миллиона детей, только с начала года – 3,2 млрд грн. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, информирует пресс-служба Минюста.

По его словам, одним из самых действенных средств влияния на должников является запрет покидать пределы страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.

"Многие неплательщики, узнав о наложении на них запретов, мгновенно выплачивали средства, которые до этого не могли найти годами. Сейчас такие ограничения применены к 126 тыс. человек", – говорится в сообщении пресс-службы.

Петренко отметил, что почти 60 тыс. неплательщиков получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга, а исполнители Минюста составили постановления о привлечении к общественно полезным работам 44 тыс. алиментщиков. Более 15 должников объявлены в розыск.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 456 GT 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн.

В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег алименты, Петренко, Минюст

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько долгов по алиментам взыскали в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подметают улицы и убирают кладбища: сколько взыскали с алиментщиков по долгам

3 июля, 16:27

Данные о погашении задолженности раскрыл глава Минюста

У киевлянина забрали яхту за неуплату алиментов

25 июня, 19:35

По данным Минюста, мужчина задолжал сыну почти 184 тыс. гривен

В Украине озвучили сумму, которую взыскали с должников по алиментам

6 июня, 06:06

Данные озвучил глава Минюста Павел Петренко

За границей не скроетесь: в Минюсте рассказали, как взыскать алименты с выехавших

3 апреля, 04:06

Рекомендации озвучила замминистра юстиции Светлана Глущенко

Зеленский предложил отменить норму в 60 дней для получения пенсий

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

США тайно вложили в российскую экономику миллиарды долларов

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

Суд обязал Приватбанк выплатить долг Коломойскому

Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш

Lifecell мстит абонентам-перебежчикам – Укртелеком подал жалобу

От чего спасет хурма

Савченко не пустили агитировать на оккупированные территории

20 мелочей, из которых состоит большая любовь

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Вчера, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Избирательный Кодекс утвержден: кто остался в выигрыше

12 июля, 07:38

Выборы станут дороже для кандидатов. А общественным активистам попасть в парламент будет труднее

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Обезоруживающие фразы: как победить в споре

«Измените речь — изменится жизнь»

Зеленский провёл разговор с Путиным
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь