Стало известно, сколько ежегодно теряет Украина из-за уклонения от налогов – СМИ

Под схемы попадает не только железная руда, но и сталь и продукты сельского хозяйства

Около 750 миллионов евро Украина теряет ежегодно из-за сомнительных схем с уклонением от налогов. Об этом свидетельствует результаты исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, которое оказалось в распоряжении немецкого издания Spiegel.

"Результаты нашего исследования показывают, что за прошедшие три года (с 2015 по 2017) экспорт железной руды из Украины был минимум на 20% недооценен", – говорится в тексте исследования.

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Отмечается, что под схемы попадает не только железная руда, но и сталь и продукты сельского хозяйства.

"Таким образом недопоступления налогов в бюджет Украины ежегодно достигает 750 млн евро", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является прежде всего установление так называемой трансфертной цены. При этом филиал компании в стране с более высокими налогами, например Украине, продает свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низким налогами, по цене ниже рыночной. В результате компания предоставляет меньшую сумму прибыли для налогообложения в Украине.

Напомним, по данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП. Это на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года.