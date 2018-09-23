Стало известно, сколько ежегодно теряет Украина из-за уклонения от налогов – СМИ

Сегодня, 20:45

Под схемы попадает не только железная руда, но и сталь и продукты сельского хозяйства

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Около 750 миллионов евро Украина теряет ежегодно из-за сомнительных схем с уклонением от налогов. Об этом свидетельствует результаты исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, которое оказалось в распоряжении немецкого издания Spiegel.

"Результаты нашего исследования показывают, что за прошедшие три года (с 2015 по 2017) экспорт железной руды из Украины был минимум на 20% недооценен", – говорится в тексте исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмечается, что под схемы попадает не только железная руда, но и сталь и продукты сельского хозяйства.

"Таким образом недопоступления налогов в бюджет Украины ежегодно достигает 750 млн евро", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сообщается, что самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является прежде всего установление так называемой трансфертной цены. При этом филиал компании в стране с более высокими налогами, например Украине, продает свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низким налогами, по цене ниже рыночной. В результате компания предоставляет меньшую сумму прибыли для налогообложения в Украине.

Напомним, по данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП. Это на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года.
налоги, бюджет, сталь, руда, исследования

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, сколько ежегодно теряет Украина из-за уклонения от налогов – СМИ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Deutsche Welle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Кабмин будет по-новому бороться с теневой занятостью

6 Сентября, 11:09

Правительство надеется улучшить дисциплину уплаты налогов

Экономика

Фото: из открытых источников

Швейцарский банк оштрафовали на 60 млн долларов за помощь в уклонении от налогов

29 Августа, 19:58

На пике активности банк обслуживал более 1,1 тыс. американцев, причем счета не были задекларированы
Загрузка...

Бизнес

Фото: архив

Украинцы стали платить больше единого налога

28 Августа, 10:55

Министр Рева объяснил, почему растет число плательщиков ЕСВ

Бизнес

Фото: Getty

Бой с "тенью": в Украине разоблачили 9 тысяч нелегальных предпринимателей

16 Августа, 13:47

Проверки показали, что налоговое законодательство нарушается в 47% случаев
Загрузка...