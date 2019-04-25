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Стало известно, сколько ФГИ перечислил в бюджет от аренды госимущества

Сегодня, 13:39

Трубаров отметил, что показатели существенно опережают план

Фото: пресс-центр НБУ

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины с начала 2019 года перечислил в бюджет 528,7 млн гривен за аренду госимущества.

Об этом написал исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Рубеж в полмиллиарда гривен пройден… Это хорошие показатели с существенным опережением плановых заданий. Уже выполнено 44,07% от установленного на 2019 год бюджетного задания в 1,2 миллиарда гривен", – сообщил он.

Трубаров отметил спрос на аренду госимущества, особенно в промышленных регионах страны.

"Однако непринятие нового закона об аренде тормозит развитие арендных отношений между государством и бизнесом, огромная часть государственного имущества продолжает пропадать или незаконно сдается в аренду балансодержателями", – добавил и. о. главы ФГИ.

Ранее Трубаров сообщил, что по итогам января-марта 2019 года поступления в госбюджет от аренды государственного имущества составили 412,6 млн гривенн.

Между тем, по результатам первого квартала госбюджет Украины оказался недовыполнен. Подробнее читайте в статье: "Выполнение бюджета – худшее за три последних года: чем это грозит".

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен дохода от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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Тег ФГИ, аренда, госбюджет, ФГИУ, госимущество

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