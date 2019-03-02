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Стало известно, сколько газа должна добывать Украина для отказа от импорта

Сегодня, 10:41

Гройсман считает выполнение задачи вполне реальным

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Стало известно, сколько газа должна добывать Украина для отказа от импорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bab/c68/5c6babc686963.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bab/c68/5c6babc686963.jpg Экономика Гройсман считает выполнение задачи вполне реальным

Отказ Украины от импорта газа является стратегической задачей правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам главы правительства, наша страна вполне способная перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе – осталось "найти" еще 11 млрд кубометров газа собственной добычи.

Гройсман пояснил, что государственная компания "Укргаздобыча" добывает около 15 млрд кубометров. Еще около 5 млрд кубометров добывают частные компании.

"А потребляем мы 32 млрд кубометров [в год]. Поэтому нам нужно как минимум на 11 млрд кубометров добывать больше, чтобы обеспечивать себя своим газом", – сказал Гройсман в эфире одного из телеканалов.

Напомним, ранее в государственной "Укргаздобыче" подсчитали, какой максимум газа могут добыть в Украине. При этом уже весной-2019 Украина откроет доступ к месторождениям нефти и газа, что позволит упростить и нарастить добычу углеводородов.

При этом Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:

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Тег газ, энергонезависимость, Гройсман, добыча газа, импорт газа

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