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Стало известно, сколько газа импортировала Украина

22 июля, 15:07

Итоги пяти месяцев подвели в Государственной службе статистики

Фото: Укртрансгаз

Украина по итогам января-мая 2019 года импортировала 3,49 млрд куб. м природного газа на общую сумму 800,32 млн долларов, в том числе в мае – 1,22 млрд куб. м на 250,03 млн долларов. Ранее в "Операторе газотранспортной системы Украины" заявили, что технические мощности используются на 100%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Средняя цена импортированного газа в мае составила 205,3 доллара за 1000 куб. м, что на 2,4% меньше, чем месяцем ранее (210,4 доллара).

Контрагентами по итогам пяти месяцев стали:

  • компании из Швейцарии – 1,22 млрд куб. м газа на 275,52 млн долларов;
  • компании из Германии – 1,03 млрд куб. м на 228,2 млн долларов;
  • компании из Венгрии – 266,12 млн куб. м на 57,3 млн долларов;
  • компании из Польши – 285,34 млн куб. м на 62,35 млн долларов;
  • компании из Австрии – 204,97 млн куб. м на 59,58 млн долларов;
  • компании из Чехии – 153,8 млн куб. м на 34,21 млн долларов;
  • компании из Франции – 140,46 млн куб. м на 32,11 млн долларов;
  • компании из Великобритании – 93,25 млн куб. м на 25,95 млн долларов;
  • компании из Люксембурга – 73,96 млн куб. м на 19,98 млн долларов;
  • компании из Италии – 16,89 млн куб. м на 3,49 млн долларов;
  • компании из Словакии – 6,31 млн куб. м на 1,45 млн долларов;
  • компании из Болгарии – 0,96 млн куб. м на 0,21 млн долларов.

Импорт газа с контрагентами из России в этот период не осуществлялся.

Новости "Сегодня" писали, что Украина начала сезон закачки природного газа в начале апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, ранее заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Сейчас запасы уже превысили 15 млрд куб. м.

Напомним, с 2015 года Украина не импортирует газ из России. Весь объем российского топлива, который проходит через Украину, – это транзит. При этом контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег газ, ГТС, Госстат, импорт газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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