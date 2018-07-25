Стало известно, сколько газа Украина должна накопить к зиме

В прошлом году выполнить требования правительства не удалось, но голубого топлива все равно хватило

В подземные хранилища (ПХГ) Украины закачано больше 12 млрд куб. природного газа, однако к ноябрю запасы должны вырасти. Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

По его словам, согласно правительственному плану, к 1 ноября 2018 года в ПХГ Украины должно быть закачано 17 млрд куб. м газа.

"Мы должны накопить к 1 ноября текущего года в подземных хранилищах 17 млрд куб. м газа", – заявил Корзун на селекторном совещании с главами государственных областных администраций (ОГА) касательно подготовки к отопительному сезону.

Напомним, Украина начала 2018 год с наибольшими за пять последних лет запасами газа в ПХГ – 14,7 млрд куб. м. В "Укртрансгазе" отмечали, что такие запасы газа позволили успешно пройти осенне-зимний период 2017/2018 годов, даже с учетом рекордных и длительных морозов в марте этого года.

Впрочем, в прошлом году правительство также требовало закачать в ПХГ минимум 17 млрд. куб. м газа. "Нафтогаз" тогда уверят, что хватит и 14 млрд куб. м.