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Стало известно, сколько газа Украина накопила к осени

2 сентября, 12:27

По данным "Укртрансгаза", только за 31 августа объем закачанного газа составил более 71 млн кубометров

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по итогам 31 августа составили 18,25 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 2 сентября.

По информации компании, за сутки закачано 71,43 млн куб. м газа.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина стала закачивать природный газ с начала апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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В августе компания запустила новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 

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газ Укртрансгаз ПХГ запасы газа

Источник: Сегодня

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