Стало известно, сколько газа украинская ГТС прокачала в феврале

Через украинскую газотранспортную систему в феврале 2020 года транзитом прошло 3,9 млрд куб. м природного газа. Это на 47% меньше объема за аналогичный месяц прошлого года и на 56% больше показателя января 2020 года. Об этом рассказали в компании "Оператор ГТС".

Всего с начала 2020 года через ГТС транзитом прокачали 6,5 млрд куб. м природного газа, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита российского газа из были полностью оплачены "Газпромом" в соответствии с новой транзитной сделкой в расчете 65 млрд куб. м в год (или 0,178 млрд куб. в сутки).

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В западном направлении с начала 2020 года прокачано 5,5 млрд куб. м газа, что на 48% меньше прошлогоднего показателя за этот же период: в Польшу – 0,5 млрд куб. м (-9%), в Словакии – 4 млрд куб. м (-52%), в Венгрии – 1 млрд куб. м (-39%).

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина и Россия могут продлить газовый контракт на 10-20 лет после завершения нынешнего.

А в конце февраля Украина предложила Молдове удешевить покупку газа. Так, приобретение топлива из Европейского Союза по межоператорским соглашениям через украинскую ГТС для Молдовы могло бы оказаться выгоднее, чем закупки у "Газпрома".

Напомним, 30 декабря 2019 года длительные переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием пятилетнего контракта. В этом договоре зафиксированы только обязательства "Нафтогаза" по прокачке определенных объемов, но не зафиксированы обязательства России поставлять этот объем.

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