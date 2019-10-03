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Стало известно, сколько госпредприятий выставят на приватизацию

3 октября, 15:59

Милованов одобрил решение Рады отменить список предприятий, не подлежащих приватизации

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Список из 800 государственных предприятий после согласования передадут на приватизацию. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Инвестиции разблокированы... Верховная Рада приняла закон 1054-1, разрешающий приватизацию всех предприятий, кроме стратегических. Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию", – отметил он.

По словам министра, те предприятия, которые важны для государства, будут оставлены в госсобственности, а все остальные передадут на приватизацию для привлечения инвестиций и экономического роста.

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Новости "Сегодня" писали, что депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации, 13 сентября, а в целом – 2 октября. Теперь его должны подписать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

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Напомним, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. Ни одно из них пока не продано.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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приватизация Верховная Рада Милованов

Источник: Сегодня

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