Стало известно, сколько "грязной" российской нефти осталось в Беларуси
В "Белнефтехиме" сообщили, что загрязненное топливо находится в трубопроводе и резервуарах
Объем загрязненной российской нефти, которая находится на территории Беларуси, составляет около 760 тыс. тонн. Об этом 11 июня информирует пресс-служба концерна "Белнефтехим".
"В настоящее время в трубопроводе и резервуарах на территории страны остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн", – сказано в сообщении.
В компании добавили, что пока назвать точную сумму ущерба невозможно.
При этом в "Белнефтехиме" сообщили, что 31 мая направили в Министерство энергетики РФ "свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь".
Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.
В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.
Отметим, что российская сторона подтвердила факт загрязнения нефти и согласовала "дорожную карту" по восстановлению транзита топлива в Европу.
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