Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, сколько "грязной" российской нефти осталось в Беларуси

11 июня, 19:39

В "Белнефтехиме" сообщили, что загрязненное топливо находится в трубопроводе и резервуарах

Фото: "Белнефтехим"
Фото: "Белнефтехим".

Объем загрязненной российской нефти, которая находится на территории Беларуси, составляет около 760 тыс. тонн. Об этом 11 июня информирует пресс-служба концерна "Белнефтехим".

"В настоящее время в трубопроводе и резервуарах на территории страны остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн", – сказано в сообщении.

В компании добавили, что пока назвать точную сумму ущерба невозможно.

При этом в "Белнефтехиме" сообщили, что 31 мая направили в Министерство энергетики РФ "свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь".

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

Отметим, что российская сторона подтвердила факт загрязнения нефти и согласовала "дорожную карту" по восстановлению транзита топлива в Европу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, Россия, нефтепровод дружба, Минэнерго РФ, Белнефтехим

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько "грязной" российской нефти осталось в Беларуси". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России заговорили о нефти по 30 долларов: названо условие обвала цен

Вчера, 15:25

Силуанов уверен, что риск для рынка черного золота остается существенным

Польша досрочно возобновила транзит российской нефти после скандала с загрязнением

Вчера, 13:01

Компания PERN внедрила особый мониторинг качества сырья

Скандал с "ядовитой" российской нефтью: Лукашенко недоволен компенсациями

7 июня, 13:47

Президент Беларуси напомнил, что его страна больше остальных пострадала из-за "грязной" нефти из России

Поставки нефти по "Дружбе": в Польше сообщили подробности

5 июня, 06:06

В польской компании рассказали, что НПЗ в Гданьске работает стабильно при полной загрузке

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

Мир будет скучать по тебе: Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Германия вернула Украине грамоту Петра І

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Что происходит с телом человека который ест чеснок

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь