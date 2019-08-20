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Стало известно, сколько Израиль инвестировал в экономику Украины

20 августа, 12:15

Инвестиции обсуждались на встрече Гройсмана и Нетаньяху

/ Фото: Кабинет министров Украины

Израиль инвестировал в украинскую экономику более 50 млн долларов. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи премьер-министра Владимир Гройсмана с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

Стороны отметили, что Соглашение о зоне свободной торговли между странами откроет новые возможности для эффективной реализации имеющегося потенциала в сфере торгового и инвестиционного сотрудничества, особенно в сфере IT и новейших технологий.

Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже "Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео"

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Гройсман заявил, что Украина является мощным партнером Израиля и готова всесторонне способствовать реализации израильских проектов в стране.

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"Мы рассчитываем, что израильская сторона приложит усилия для завершения своих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения", – сказал он.

Пресс-служба также сообщает, что в январе-июне 2019 года объем товарооборота между Украиной и Израилем превысил 445 млн долларов. Основные статьи экспорта: зерновые культуры, масла, металлы и древесина.

Новости "Сегодня" писали, что накануне с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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Источник: Сегодня

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