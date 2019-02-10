Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка

Сегодня, 06:00

По данным Минсоцполитики, таких мужчин в стране более 15 тысяч

Фото: Национальный банк Украины
Фото: Национальный банк Украины.
Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg Экономика По данным Минсоцполитики, таких мужчин в стране более 15 тысяч

Более 15 тысяч мужчин получают помощь в Украине при рождении ребенка, сообщили агентству УНН в пресс-службе Министерства социальной политики.

"По данным центрального хранилища социальной помощи Минсоцполитики по состоянию на 01.01. 2019 количество родителей (мужчин), которые получают помощь при рождении ребенка, составляет 15 170 человек", – рассказали в Министерстве.

Право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком.

Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 гривен. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 гривен в месяц.

Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, список необходимых вещей будет расширен с февраля 2019 года.

О "пакете малыша" читайте также в статье "Сегодня": Кабмин изменил порядок выдачи бэби-боксов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег дети, выплаты, Минсоцполитики

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

7 февраля, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Украинцы погашают долги по алиментам: стало известно, насколько эффективны жесткие санкции

4 февраля, 11:58

Юрист оценил работу закона о защите прав детей

Дети родителей с "Картой киевлянина" будут бесплатно посещать детсады

31 января, 19:08

Депутаты также утвердили бесплатно кормить всех школьников 1-4 классов

Электронная услуга "е-малыш": что придумал Кабмин, чтобы украинцев стало больше

30 января, 16:54

Услуга е-малыш - теперь семьи с новорожденными смогут оформить документы на ребенка онлайн

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

Вчера, 07:51

За какое будущее стоит голосовать

Между снегом и дождем: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:38

В понедельник, 11 февраля вернутся осадки, правда, не везде

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Вчера, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Вчера, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 