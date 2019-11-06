Стало известно, сколько налогов и платежей поступило в бюджет Украины

Верланов обещает, что показатели по поступлению налогов, определенные бюджетом, будут выполнены на 100%

Сергей Верланов. Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook

В январе-октябре 2019 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, за 10 месяцев налога на прибыль уплачено в размере 78,1 млрд грн (+2,5 млрд грн), а поступления налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров составили 198,4 млрд грн (+23,7 млрд грн).

"Определенные бюджетом показатели по поступлению налогов будут выполнены на 100%. Благодаря повышению эффективности аналитической работы сейчас мы перекрываем схемы уклонения от налогообложения, которые существовали годами. И будем это делать и дальше. Мы работаем на результат, который отражается в конкретных цифрах – уплате налогов в бюджет", – заявил Верланов.

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Ранее в Счетной палате констатировали, что Украина не справляется с бюджетом из-за слишком крепкой гривни.

Также эксперт рассказал сайту "Сегодня" о серьезной проблеме с бюджетом Украины. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал внесение Украины в список стран с непрозрачным бюджетом, который ежегодно составляет Государственный департамент США.

Напомним, в целом госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн.

Накануне правительство опубликовало обновленный проект госбюджета на 2020 год. Подробнее – в нашем сюжете:

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